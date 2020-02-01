Майкл Пелино: «Лазушин сделал очень много хороших сэйвов»

Главный тренер «Локомотива» Майкл Пелино поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (5:0).

— Если ты хочешь побеждать в КХЛ, ты должен использовать свои шансы. Нам сегодня это удалось, — цитирует тренера официальный сайт «Локо». — Было приятно, что мы забили два быстрых гола, это придало нам уверенности. Мы знаем, насколько «Йокерит» хорошая команда и как играет в последнее время. У них сегодняшняя игра стала последней в сложной поездке, мы смогли этим воспользоваться. Александр Лазушин сделал очень много хороших сэйвов, это помогло нам оставаться в игре и в итоге победить.

— У «Локомотива» в последнее время стали уверенно играть вратари. Можно ли это связать с приходом в тренерский штаб Егора Подомацкого?

— Безусловно, в этом успехе есть определенная доля Егора Подомацкого. Но в целом я весь сезон был доволен тем, как наши вратари работают и как возвращаются в игру после трудных матчей. Сейчас они подошли к лучшей форме, это то, что нам нужно. Важно иметь хорошего тренера, но без хороших игроков тренеру тяжело. Лазушин и Коновалов — очень хорошие вратари.