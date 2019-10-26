Старший тренер «Локомотива» Майк Пелино остался доволен игрой регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:3 ОТ).

— Для меня сегодня игра по атмосфере походила на плей-офф. Думаю, болельщикам матч очень понравился, и команды, и судьи здорово поработали. КХЛ должна гордиться таким перформансом.

— В каком состоянии Андрей Марков, с которым подписали контракт?

— Андрей катается, тренируется с нами. Он в хороших кондициях, но мы движемся день за днем, не загадывая вперед.

— Почему решили поставить в ворота Исаева?

— Мы считаем, что он очень хороший вратарь. В последних матчах он это доказал. Тем более, Лазушин травмирован, а Исаев классно сыграл против «Адмирала» и очень здорово вышел на замену в предыдущей игре, проявил себя. Он заслужил возможность начать матч против СКА в стартовом составе.

— Можно ли сказать, что «Локомотив» выходит из кризиса?

— Хотелось бы надеяться. Я знаю, как наши игроки тяжело тренируются. Когда ты так работаешь, начинает происходить что-то хорошее. КХЛ — очень хорошая лига, в которой трудно побеждать. От игры к игре будем двигаться вперед.