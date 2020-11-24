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Майк Пелино вернется в «Металлург»

22:03
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Известный тренер Майк Пелино вернется работать в КХЛ. 61-летний специалист получит должность в «Металлурге», сообщает Telegram-канал «Вечерний Магнитогорск».

В сезоне-2019/2020 Пелино работал в «Локомотиве» (а еще сезоном ранее — в «Авангарде»), после чего улетел на родину, где месте с супругой переболел коронавирусом. Пелино собирался завершать тренерскую карьеру, но сейчас изменил свое решение. Пелино возвращается в клуб, с которым дважды (2014 и 2016 год) завоевывал Кубок Гагарина в качестве ассистента главного тренера.

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