Майк Пелино: «Россия стала для меня новым домом, пою русский гимн»

Старший тренер «Локомотива» Майк Пелино в интервью «СЭ» рассказал, почему, будучи канадцем, поет российский гимн.

— Я знаю слова, но, конечно, я не пою его настолько чисто, как русские, — сказал Пелино. — Когда я впервые его услышал, я действительно прочувствовал российский гимн, и он мне понравился. С другой стороны, я — патриот Канады. Россия стала для меня новым домом. Я пою русский гимн, чтобы отдавать дань уважения. Мой отец прекрасно поет. Он часто ездит по больницам и домам престарелых. Когда я пел, особенно в первые годы в России, я становился ближе к своей семье.

«Россия стала для меня новым домом». Канадский тренер, который поет русский гимн