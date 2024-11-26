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Сегодня, 17:00

Канадский тренер Пелино — о работе с Воробьевым в ЦСКА: «Мы даже не изучали это направление»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Канадский тренер Майк Пелино в интервью «СЭ» прокомментировал совместную работу с Ильей Воробьевым.

— Болельщики в Магнитогорске уже думают, что третьим в вашем штабе должен быть Илья Воробьев. Возможно ли это?

— Это было бы замечательно, но я не знаю, как это устроено. Думаю, Илья очень занят в ЦСКА. Не уверен, есть ли у него возможность присоединиться к нам. И в том числе потому, что мы тренируем иностранную команду. Поэтому оставлю это на усмотрение КХЛ. Уверен, что лига найдет лучших людей, чтобы представить легионеров в нашем турнире.

— Илья Воробьев приглашал вас в штаб ЦСКА?

— Мы с Ильей очень хорошие друзья. Мы все время общаемся и определенно хотели бы снова тренировать вместе. Но с ЦСКА не получилось, мы даже не изучали это направление.

Майк Пелино станет помощником Майка Кинэна в&nbsp;сборной мира на&nbsp;Кубке Первого канала. «Люблю слушать гимн России. Ваша страна напоминает мне родину». Тренер-чемпион из Канады счастлив приглашению из КХЛ

КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
Майк Пелино
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