Майк Пелино: «Пока Кравцов не готов к тому, чего от него ожидают»

Старший тренер «Локомотива» Майк Пелино в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах форварда системы «Рейнджерс» Виталия Кравцова. Он вернулся в КХЛ после ряда матчей в АХЛ. Пелино ранее работал в штабе «синерубашечников».

— Думаю, для молодого игрока главное — заслужить доверие, — отметил Пелино. — Когда кто-то типа Виталия переезжает в Северную Америку, он не чувствует себя комфортно и надежно, и уверенность не развивается. Думаю, для Виталия действительно было лучше вернуться в Россию, снова обрести себя и хорошенько приготовится снова, уже попробовав на вкус североамериканский хоккей. После этого ничего не помешает Кравцову преуспеть, когда он вернется.

Я видел, как Антипин и Береглазов вернулись в Магнитогорск из-за океана. Тяжело привыкнуть к НХЛ и АХЛ, но также трудно адаптироваться в КХЛ без знания языка. Оба пути полны трудностей, и хуже всего то, что с этими молодыми ребятами связаны огромные ожидания. Порой, абсолютно нереальные.

Виталий еще молод. Он еще не окреп физически, его тело продолжает расти. Пока Кравцов не готов к тому, чего от него ожидают. У него есть талант, техника, и все, кто с ним общались говорят, что это отличный парень. Однако если завышать ожидания, никто их не оправдает.

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