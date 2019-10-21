Майк Пелино назначен старшим тренером «Локомотива»

По информации «СЭ», ассистент главного тренера «Локомотива» Майк Пелино назначен старшим тренером ярославской команды. После увольнения канадского тренера Крэйга Мактавиша исполняющим обязанности стал Александр Ардашев. Назначение Пелино означает более широкие полномочия этого специалиста в «Локомотиве».

За свою карьеру Пелино работал главный тренером трижды: в университетской команде, юниорской лиге Онтарио, а также на юниорском чемпионате мира.

Ассистентом главного тренера канадский специалист был в «Рейнджерс» (2005 — 2009), национальной сборной (1999 — 2003), в магнитогорском «Металлурге» и «Авангарде». За время работы в КХЛ команды, в которых работал Пелино, дважды выигрывали Кубок Гагарина («Металлург» — в 2014 и 2016) и дважды играли в финале («Металлург» в 2017 и «Авангард» в 2019).

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