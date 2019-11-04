Майк Пелино: «Мозг главного тренера никогда не отдыхает»

Старший тренер «Локомотива» Майк Пелино в интервью «СЭ» рассказал, как изменилась его жизнь после того, как он возглавил команду.

— Когда становишься главным тренером, появляется больше ответственности и обязательств, — отметил Пелино. — Ассистент тоже вовлечен в процесс, занимается своей областью и делает свою работу. Главный тренер отдается своей команде 24 часа в сутки. Ты думаешь о комбинациях, игроках, тактике, соперниках. Кажется, что на этой должности твой мозг никогда не отдыхает.

— Добавилось бессонных ночей?

— Да нет, сплю я хорошо. Ты работаешь тренером, потому что любишь эту игру. Если о ней приходится думать, чем не думать, беспокойство пропадает.

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