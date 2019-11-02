Майк Пелино: «Марков будет очень важной частью «Локомотива»

Старший тренер «Локомотива» Майк Пелино подвел итоги гостевой победы над СКА (2:1). Он подчеркнул, что гордится командой.

— Когда твой вратарь играет так, Коновалов, а меньшинство настолько эффективно, как сегодня, да еще и удается забить в большинстве — так матчи и выигрываются. Я горжусь своими парнями.

— Что произошло с командой во втором периоде?

— СКА едва ли не лучше всех в лиге меняется с дальней скамейкой, нагнетая давление на чужие ворота. Армейцы зажимали нас, успевая меняться по ходу атак, поэтому мы проседали. Парни в такие моменты очень уставали, но выживали и сумели выстоять.

— Когда Марков вернется в строй?

— Маркову попала шайба в ногу. И мы сейчас наблюдаем за его состоянием. Надеюсь, он вернется в строй как можно скорее. В своем первом матче он сыграл превосходно. Мы очень его ждем. И он станет очень важной частью нашей команды. (Игорь Еронко)