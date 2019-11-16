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Майк Пелино: «Именно первый гол задал тон игре»

20:14
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Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:1).

Мне очень понравилось, как мы играли с самого начала, — приводит слова тренера официальный сайт ярославцев. — Первое меньшинство было очень важным. Вратарь «Салавата Юлаева» хорошо сыграл во время нашего большинства, даже в ситуации с голом Санникова боролся до конца — здорово, что Степан тогда забил. Думаю, именно первый гол задал тон игре, придал нам уверенности, и именно тогда мы поняли, что победим.

— В последнее время у «Локомотива» получаются первые периоды, команда наносит много бросков. Вы просите начинать игры максимально агрессивно?

— Думаю, для каждой команды очень важно хорошо начать. Думаю, сегодня это нам и помогло выиграть.

— Команда выглядит сбалансированно, видно, что команда играет в удовольствие. Как получилось раскрепостить ребят?

— Думаю, все достиглось за счет работы, мы постоянно работали над своей игрой. Плюс в последних трех матчах нам очень здорово помогали болельщики — такая поддержка придает дополнительную энергию.

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Дополнительная информация

https://hclokomotiv.ru/article.asp?id=Press-konferencija-16-nojabrja-7010

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