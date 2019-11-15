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Майк Пелино: «Хорошая победа для нас, порадовали болельщиков»

00:12
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Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (6:3). Ярославский клуб выиграл 9 матчей из последних 13.

— Хорошая победа для нас, порадовали болельщиков, — приводит официальный сайт КХЛ слова Пелино. — Мы обыграли одну из лучших команд в лиге прямо сейчас, им удалось выиграть 10 матчей подряд. И, как верно заметил Вячеслав Буцаев, нам очень хорошо удались первые два периода. Эти 40 минут были нашим лучшим отрезком. В последнее время мы хорошо потренировались, проводили собрания с ребятами, вышли на игру подготовленными, и два периода нам очень понравились.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/11/14/459371.html

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