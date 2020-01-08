Майк Пелино: «Хочу поздравить обе команды с очень красивой игрой»

Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино после победы над «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба уфимцев.

«Всех с Новым годом, — приводит слова Пелино пресс-служба «Салавата Юлаева». — Хочу поздравить обе команды с очень красивой игрой, которую они показали всем болельщикам присутствующим на трибунах и тем, кто смотрел ее по ТВ. За мои 7 лет работы в КХЛ на этой арене было сыграно много хороших и великих игр — несколько лет с Магнитогорском и последний сезон с «Авангардом», думаю, многие помнят, какая это была интересная серия. Сегодня, безусловно, была очередная хорошая игра против «Салавата». Считаю, что оба вратаря сегодня играли замечательно и команды бились и не давали поражать свои ворота. Здорово, что нам удалось в итоге сравнять счет и выиграть».