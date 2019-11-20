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Майк Пелино: «Горжусь, как «Локомотив» сопротивлялся и вернулся в игру»

22:36
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Главный тренер «Локомотива» Майк Пелино — о матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:4).

— Обе команды показали хорошую игру, которая понравилась болельщикам, — заявил Пелино. Здорово, что зрители заполнили трибуны, ведь у этого дворца большая хорошая история. «Спартаку» был успешнее на буллитах, но я горд, как ребята сопротивлялись и вернулись в игру.

— Почему «Спартак» стал непроходимым соперником для «Локомотива» в этом сезоне?

— Прошлая игра была в самом начале сезона. Я бы не брал ее в расчет. У нас уже новая команда, она играет абсолютно иначе. Они победили по буллитам. (Евгений Белоусов)

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