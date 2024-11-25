Майк Кинэн и Майк Пелино станут тренерами Сборной мира КХЛ на Кубке Первого канала

КХЛ объявила тренеров, которые возглавят Сборную мира на Кубке Первого канала.

Ими стали Майк Кинэн и Майк Пелино.

75-летний Кинэн приводил «Рейнджерс» к победе в Кубке Стэнли в сезоне-1993/94 и «Металлург» к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2013/14. 65-летний Пелино работал ассистентом тренера в «Металлурге», «Авангарде» и «Ак Барсе», а также возглавлял «Локомотив».

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, в первый игровой день Сборная мира КХЛ сыграет с командой Россия 25, а Белоруссия встретится с Казахстаном.