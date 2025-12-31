Келли назвал причины поражения от СКА
И.о. главного тренера «Шанхай Дрэгонс» Майк Келли прокомментировал поражение от СКА (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«В моменте, когда мы пропустили решающую шайбу за 19 секунд до конца основного времени, дело не в концентрации. Мы провалились в защите, такое случается. Защитники не рассчитали, где окажутся форварды соперника. Таких ошибок становится все меньше, но сегодня она случилась. Получилась быстрая игра, которую мы начали медленнее планируемого. Соперник больше контролировал шайбу. Добавляли по ходу встречи, и третий период стал лучшим в нашем исполнении, был хороший контроль, однако неграмотные действия в зоне защиты, стоили нам тяжелого поражения», — приводит официальный сайт лиги Келли.
Также он объяснил, почему главный тренер Жерар Галлан пропустил игру.
«Галлан не очень хорошо себя почувствовал, приболел. Не был готов сегодня вести команду. Вместе мы работаем много лет. Не скажу, что мы идентичны, но взгляд на хоккей одинаковый», — добавил специалист.
СКА набрал 47 очков в 39 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» идет на 9-й строчке — 39 очков в 39 играх.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3