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31 декабря 2025, 03:48

Келли назвал причины поражения от СКА

Евгений Козинов
Корреспондент

И.о. главного тренера «Шанхай Дрэгонс» Майк Келли прокомментировал поражение от СКА (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«В моменте, когда мы пропустили решающую шайбу за 19 секунд до конца основного времени, дело не в концентрации. Мы провалились в защите, такое случается. Защитники не рассчитали, где окажутся форварды соперника. Таких ошибок становится все меньше, но сегодня она случилась. Получилась быстрая игра, которую мы начали медленнее планируемого. Соперник больше контролировал шайбу. Добавляли по ходу встречи, и третий период стал лучшим в нашем исполнении, был хороший контроль, однако неграмотные действия в зоне защиты, стоили нам тяжелого поражения», — приводит официальный сайт лиги Келли.

Также он объяснил, почему главный тренер Жерар Галлан пропустил игру.

«Галлан не очень хорошо себя почувствовал, приболел. Не был готов сегодня вести команду. Вместе мы работаем много лет. Не скажу, что мы идентичны, но взгляд на хоккей одинаковый», — добавил специалист.

СКА набрал 47 очков в 39 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. «Шанхай Дрэгонс» идет на 9-й строчке — 39 очков в 39 играх.

Источник: Официальный сайт КХЛ
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Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
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Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
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4 - 2
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Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
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2. Локомотив - Сал. Юлаев
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
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Автомобилист - Сал. Юлаев
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