Матыцин о возможном матче КХЛ — НХЛ: «Закономерный шаг по возобновлению контактов между Россией и США»

Председатель комитета по спорту Государственной думы РФ Олег Матыцин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном проведении матчей между командами КХЛ и НХЛ.

Во вторник, 18 марта президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

«Спорт всегда был эффективным миротворческим инструментом в вопросах выстраивания коммуникаций, поэтому идея президента о проведении хоккейного матча между игроками КХЛ и НХЛ является закономерным шагом в работе по возобновлению рабочих контактов между Россией и США. Уверен, где бы ни прошел первый матч, к нему будут прикованы взгляды миллионов болельщиков, и он станет знаковым событием в перезагрузке российско-американских отношений», — сказал Матыцин «СЭ».

Команды КХЛ и НХЛ провели между собой три матча: в 2008 году «Металлург» проиграл «Рейнджерс» (3:4), в 2010-м СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» уступило «Финиксу» (1:3).