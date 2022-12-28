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Мичков — о столкновении с Емелиным: «Понял, как играть не надо»

Мичков заявил, что понял, как не надо играть, после столкновения с Емелиным
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард «Сочи» Матвей Мичков вспомнил об эпизоде, когда получил травму в результате силового приема защитника Алексея Емелина.

«Чему научил силовой прием Емелина? то был игровой момент. Нужно быть ко всему готовым. Ну да, так получилось. Двигаемся дальше. Травма — это всегда неприятно, но я стараюсь из всего извлечь уроки. Понял, как играть не надо. Стараюсь улучшать все свои навыки, быть умнее», — приводит слова Мичкова Sport24.

Во время предсезонного турнира в Сочи в матче СКА с «Адмиралом» (6:2) Емелин провел силовой прием против 17-летнего Матвея Мичкова, который после этого не смог продолжить игру.

После матча Мичков покинул арену хромая. Хоккеиста отправили на МРТ, чтобы выявить серьезность повреждения.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-12-28-michkov-o-stolknovenii-s-yemelinym-ponyal-kak-igrat-ne-nado-starayus-uluchshat-vse-svoi-navyki-byt-umneye
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Матвей Мичков
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