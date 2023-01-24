Мичков: «Благодарен СКА и всей его системе, что дали мне такую возможность, отправив в аренду»

Нападающий Матвей Мичков рассказал, как проходила его адаптация в составе «Сочи».

Сочинский клуб арендовал форварда у СКА до конца нынешнего сезона.

— Около месяца прошло с момента перехода в «Сочи». Как оцените этот период для себя?

— Конечно, очень здорово, что мне так доверяют. Круто, что много играю. Стараюсь в каждом матче выкладываться на максимум, оправдывать тренерское доверие — это моя главная задача. И еще моя главная задача, чтобы команда выигрывала. Надо делать все возможное для этого, — сказал Мичков «Известиям».

— По сравнению с матчами КХЛ в составе СКА такое количество игрового времени — глоток свежего воздуха?

— Да, когда дают играть максимально возможное количество времени, то совсем по-другому получается проявлять себя. Поэтому благодарен СКА и всей его системе, что дали мне такую возможность, отправив в аренду. Дали поиграть, набраться опыта в КХЛ. Выхожу на каждую игру с хорошим настроем. И это помогает показывать свои лучшие качества.

— Нет проблем с мотивацией, из-за того что «Сочи» проигрывает матч за матчем и уже лишился шансов на выход в плей-офф?

— Это хоккей, и в нем ты выходишь на каждую игру как на новый турнир. Никто не смотрит на турнирную таблицу, потому что, когда выходишь на лед, всегда все равно охота побеждать. Так что будем делать все возможное, чтобы «Сочи» выиграл как можно больше матчей в оставшейся части регулярного чемпионата и почаще радовал болельщиков.