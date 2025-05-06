Матчи Кубка Гагарина посетили рекордные 796 тысяч зрителей

После первых трех раундов Кубка Гагарина был установлен общий рекорд посещаемости одного розыгрыша плей-офф, сообщает пресс-служба КХЛ.

82 матча посетили 796 656 зрителей. Предыдущий лучший результат был установлен в 2024 году — 751 703 зрителя на 80 играх.

Также за три раунда команды забросили 453 шайбы. Рекордным показателем за один розыгрыш плей-офф КХЛ являются 460 шайб в Кубке Гагарина-2011.