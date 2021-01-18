Матчи КХЛ в Подмосковье разрешат проводить со зрителями

Министерство физической культуры и спорта Московской области в ближайшее время должно получить положительный ответ на запрос в Роспотребнадзор о разрешении на проведение матчей Континентальной хоккейной лиги и других соревнований со зрителями.

«По моей информации, с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора, с соблюдением масочно-перчаточного режима, социальной дистанции нам разрешат проводить матчи со зрителями. Думаю, на трибуны будут пускать не более 20-25% от общего количества вместимости. Официальное письмо с разрешением мы получим в ближайшее время», — приводит слова министра спортаа Подмосковья Романа Терюшкова ТАСС.

Запрет на посещение соревнований из-за коронавируса был введен с 21 октября, 14 декабря подмосковные власти разрешили зрителям посещать спортивные мероприятия при условии соблюдения необходимых требований. Однако на данный момент матчи чемпионатов КХЛ и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), а также игры баскетбольной Евролиги проводятся без зрителей.