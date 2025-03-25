Матчи КХЛ 26 марта начнутся с минуты молчания в память о Мартемьянове

Матчи Кубка Гагарина 26 марта начнутся с минуты молчания в память об Андрее Мартемьянове, сообщает пресс-служба лиги. О смерти тренера стало известно во вторник, 25 марта. Ему был 61 год.

Мартемьянов возглавлял в КХЛ такие команды, как «Автомобилист», «Сибирь» и «Амур». Всего на его счету в лиге 469 матчей и 242 победы. Со всеми тремя клубами он выходил в плей-офф.

Как игрок Мартемьянов воспитывался в «Автомобилисте», выступал за ЦСКА, «Металлург», ЦСК ВВС, а также играл в Словении и Германии.

В составе сборной страны он становился победителем юниорского чемпионата Европы (1981), молодежного чемпионата мира (1983), Всемирной универсиады (1989) и Приза «Известий» (1992).