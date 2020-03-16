Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин — о втором раунде плей-офф КХЛ. Ранее стало известно, что «Йокерит» и «Барыс» приняли решение сняться с розыгрыша Кубка Гагарина из-за коронавируса.

— Будут ли продолжаться игры или чемпионат приостановят? Мы говорили на эту тему с ребятами. Остаемся профессионалами, работаем — остальное уже зависит от лиги. Что касается игр при пустых трибуна, лично я никогда без зрителей не играл. Это как свадьба без невесты. Когда я смотрел матч «Спартака» с «Динамо», создавалось немножко странное ощущение, — поделился ожиданиями Никитин. (Алена Гребенькова)

Всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.