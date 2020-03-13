Матчи «Ак Барса» и «Салавата» в Казани пройдут без зрителей

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова рассказала о мерах, которые приняли в Татарстане против коронавируса.

— У нас на крупных мероприятиях совершенно точно будут отменяться зрители — все будет происходить в основном в онлайн-режиме, — приводит слова Галимовой «БИЗНЕС Online». — Обязателен двухнедельный карантин по прибытии граждан из стран Европы. Президент республики обращает внимание на необходимость воздержаться от поездок в страны с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

В Казани 18 и 20 марта пройдут матчи второго раунда плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Ранее казанцы возобновили продажи билетов на встречи. Уфимский клуб остановил реализацию билетов на четвертый матч в Уфе.