Матч звезд КХЛ в 2025 году состоится в Новосибирске
Новосибирская область примет Неделю звезд хоккея в 2025 году, сообщает пресс-служба КХЛ.
Звездный уикенд состоится 8-9 февраля на «Сибирь-Арене», вмещающей более 10 тысяч зрителей. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок вызова МХЛ и Матч звезд КХЛ.
«Мы знаем, как в Новосибирске любят свою команду и хоккей, город заждался большого хоккейного праздника. Мы, как и все, переживали, когда Новосибирск лишился права проведения молодежного чемпионата мира, поэтому сейчас рады, что можем привезти сюда лучших игроков двух Лиг — КХЛ и МХЛ», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
Матч звезд КХЛ-2023 проходил в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Победителем стала команда дивизиона Харламова, которая в серии буллитов обыграла дивизион Тарасова со счетом 8:7.
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