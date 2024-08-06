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Сегодня, 10:57

Матч звезд КХЛ в 2025 году состоится в Новосибирске

Алина Савинова
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Стадион «Сибирь-Арена»
Фото ХК «Сибирь»

Новосибирская область примет Неделю звезд хоккея в 2025 году, сообщает пресс-служба КХЛ.

Звездный уикенд состоится 8-9 февраля на «Сибирь-Арене», вмещающей более 10 тысяч зрителей. Новосибирск станет самой восточной точкой, где проводились Кубок вызова МХЛ и Матч звезд КХЛ.

«Мы знаем, как в Новосибирске любят свою команду и хоккей, город заждался большого хоккейного праздника. Мы, как и все, переживали, когда Новосибирск лишился права проведения молодежного чемпионата мира, поэтому сейчас рады, что можем привезти сюда лучших игроков двух Лиг — КХЛ и МХЛ», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

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Матч звезд КХЛ-2023 проходил в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Победителем стала команда дивизиона Харламова, которая в серии буллитов обыграла дивизион Тарасова со счетом 8:7.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/08/06/533204.html
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