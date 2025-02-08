Матч звезд КХЛ: прямая трансляция дня

Первый день матча звезд КХЛ пройдет 8 февраля

Первый день FONBET Матча звезд КХЛ 2025 пройдет в субботу, 8 февраля. Звездный уик-энд принимает «Сибирь-Арене» в Новосибирске.

Сегодня проведут часть конкурсов мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира сборных звезд из четырех дивизионов КХЛ.

В мини-турнире «три на три» встретятся дивизион Боброва и дивизион Тарасова, дивизион Харламова и дивизион Чернышева. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 9 февраля.

В прямом эфире Матч звезд КХЛ показывает онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал и сайт «Матч ТВ». Кроме того, смотреть трансляцию можно в стриминговом сервисе «Okko» в окне ретрансляции эфира федерального канала.

Начало трансляции — в 10.15 по московскому времени.

Расписание конкурсов с составом участников доступны на сайте лиги. Узнать больше про Матч звезд КХЛ можно в нашем материале.