Матч звезд КХЛ пройдет в Риге 24 января

Континентальная хоккейная хоккейная лига объявила дату проведения Матча звезд, сообщает сайт лиги.

В 2021 году событие состоится в Риге 24 января. Напомним, что среди кандидатов на проведение мероприятия также были Хельсинки и Санкт-Петербург.

КХЛ проводит Матч звезд с первого года существования лиги. В нынешнем году событие проходило в Москве на «ВТБ Арене». Победу одержала команда дивизиона Боброва, которая в финале по буллитам обыграла команду дивизиона Тарасова.