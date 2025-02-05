Матч звезд КХЛ: дата и место проведения шоу в 2025 году
Матч звезд КХЛ состоится 8-9 февраля на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске
FONBET Матч звезд КХЛ 2025 пройдет 8 и 9 февраля на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске.
Участие в звездном уик-энде примут лучшие игроки и тренеры регулярного чемпионата, выбранные путем голосования с учетом результатов сезона.
8 февраля в первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира сборных звезд четырех дивизионов лиги.
9 февраля пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.
Трансляция Матча звезд КХЛ пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», телеканале и сайте «Матч ТВ», а также стриминговом сервисе «Okko Спорт» (в окне ретрансляции федерального канала).
Ознакомиться с составами команд на Матч звезд КХЛ и узнать другие детали праздника можно в нашем материале.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|39
|14
|80
|2
|ЦСКА
|51
|30
|21
|68
|3
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|6
|СКА
|52
|30
|22
|65
|7
|Динамо Мн
|50
|27
|23
|61
|8
|Торпедо
|52
|24
|28
|56
|9
|Куньлунь РС
|52
|22
|30
|49
|10
|Витязь
|51
|19
|32
|44
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Ак Барс
|51
|34
|17
|70
|3
|Автомобилист
|51
|32
|19
|70
|4
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|52
|27
|25
|58
|7
|Сибирь
|51
|23
|28
|54
|8
|Адмирал
|52
|22
|30
|54
|9
|Нефтехимик
|52
|16
|36
|45
|10
|Лада
|50
|18
|32
|42
|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|53
|11
|42
|29
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14.02
|5.02
|17:00
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Трактор – Металлург Мг
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