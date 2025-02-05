Матч звезд КХЛ: дата и место проведения шоу в 2025 году

FONBET Матч звезд КХЛ 2025 пройдет 8 и 9 февраля на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске.

Участие в звездном уик-энде примут лучшие игроки и тренеры регулярного чемпионата, выбранные путем голосования с учетом результатов сезона.

8 февраля в первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира сборных звезд четырех дивизионов лиги.

9 февраля пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.

Трансляция Матча звезд КХЛ пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», телеканале и сайте «Матч ТВ», а также стриминговом сервисе «Okko Спорт» (в окне ретрансляции федерального канала).