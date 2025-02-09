Матч звезд КХЛ 2025: смотреть трансляцию финала

Финал FONBET Матча звезд КХЛ 2025 пройдет в воскресенье, 9 февраля. Начало — в 13.00 по московскому времени. В решающей игре встречаются команды дивизионов Боброва и Чернышева.

Звездный уик-энд проходит на «Сибирь-Арене» в Новосибирске. Также в программе дня до решающей игры — матч за 3-е место и вторая часть мастер-шоу.

В прямом эфире 15-й Матч звезд КХЛ показывают онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и КХЛ ТВ. Смотреть звездный уик-энд вдобавок можно в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала.