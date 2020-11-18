Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Куньлунем» отменен, сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча должна была состояться сегодня в 19:30 мск.

«По прибытию в Хельсинки ряд представителей «Куньлуня» сдали положительные тесты на коронавирус. Согласно финскому законодательству команды не смогут провести сегодняшнюю игру. Лига приняла решение об отмене матча «Йокерит» — «Куньлунь», о решениях по данной игре КХЛ объявит дополнительно», — говорится в сообщении.