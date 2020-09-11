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Матч «Йокерит» — «Ак Барс» перенесен из-за коронавируса

12:02
Хоккеисты «Йокерита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хоккеисты «Йокерита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Матч «Йокерит» — «Ак Барс» перенесен, сообщает пресс-служба КХЛ.

Встреча должна была состояться сегодня, 11 сентября, однако было принято решение перенести ее в связи с тем, что два дня назад «Йокерит» встречался с «Нефтехимиком», у семи представителей которого в четверг выявили коронавирус. Игроки финской команды пройдут дополнительное тестирование на наличие инфекции. Лига дополнительно сообщит о дате и времени перенесенного матча.

Пресс-служба «Йокерита» сообщила, что все хоккеисты команды отправляются на карантин на 14 дней в соответствии с требованием финских властей.

Также из-за коронавируса перенесен другой сегодняшний матч: «Динамо» Рига — «Нефтехимик».

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