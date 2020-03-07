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Матч «Витязь» — СКА — в десятке самых долгих матчей в истории КХЛ

21:31

Четвертый матч 1-го раунда Кубка Гагарина между «Витязем» и СКА вошел в десятку самых долгих игр в истории КХЛ. На данный момент он идет уже дольше 105 минут.

Самой длинной игрой в истории лиги остается пятый матч полуфинала Западной концеренции между ЦСКА и «Йокеритом», состоявшийся в 2018 году. Армейцы победили 2:1, встреча продолжалась 142 минуты и 9 секунд.

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