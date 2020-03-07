Матч «Витязь» — СКА — в десятке самых долгих матчей в истории КХЛ
21:31
Четвертый матч 1-го раунда Кубка Гагарина между «Витязем» и СКА вошел в десятку самых долгих игр в истории КХЛ. На данный момент он идет уже дольше 105 минут.
Самой длинной игрой в истории лиги остается пятый матч полуфинала Западной концеренции между ЦСКА и «Йокеритом», состоявшийся в 2018 году. Армейцы победили 2:1, встреча продолжалась 142 минуты и 9 секунд.
Игра «Витязь» vs СКА — 9-я по продолжительности в истории КХЛ (105:15 и продолжается). #КубокГагарина— КХЛ (@khl) March 7, 2020