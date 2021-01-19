«Витязь» проведет домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» со зрителями. Матч пройдет во вторник в Подольске.

«С 20-процентной заполняемостью разрешен вход хоккейным болельщикам в Подмосковье», — говорится в сообщении «Витязя».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье становится лучше. Вчера в Московской области выявили 1381 случай заражения.

Витязь занимает девятое место в таблице Западной конференции. Сибирь также девятая на «Востоке».