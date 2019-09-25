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Матч «Трактор» — «Автомобилист» перенесен на 2 ноября

18:36
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КХЛ перенесла дату матча челябинского «Трактора» и екатеринбургского «Автомобилиста». Встреча регулярного чемпионата перенесена с 3 на 2 ноября, сообщает официальный сайт лиги.

«В целях оптимизации расходов хоккейных клубов, а также по их обоюдному согласию, лига приняла решение перенести матч регулярного чемпионата», — говорится в сообщении.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/09/25/456762.html

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