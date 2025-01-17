Матч «Спартак» — «Куньлунь» прервали на 15 минут для замены защитного стекла

Матч между «Спартаком» и «Куньлунем» в FONBET чемпионате КХЛ был прерван из-за повреждения защитного стекла.

Инцидент произошел в начале первого периода встречи. Защитник пекинской команды Мартен Лефевр толкнул в борт форварда красно-белых Данила Пивчулина, из-за чего заградительное стекло у скамейки запасных «Куньлуня» было повреждено. Игра возобновилась спустя 15 минут, когда была произведена замена щита.

Матч команд проходит во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

«Спартак» набрал 57 очков в 44 играх и располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 44 баллами после 45 матчей идет девятым.