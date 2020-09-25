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Матч «Сочи» — «Барыс» перенесен на 28 октября

17:10
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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Барыс» перенесен на 28 октября, сообщает официальный сайт сочинского клуба. Изначально встреча должна была состояться первого сентября.

Ранее стало известно, что шесть встреч с участием «Барыса» перенесены на более поздний срок из-за вспышки коронавируса в клубе. На данный момент инфицированы 19 человек.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=%E2%80%8BOficialno-match-Sochi-Barys-sostoitsja-28-oktjabrja-10167

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