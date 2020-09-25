Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Барыс» перенесен на 28 октября, сообщает официальный сайт сочинского клуба. Изначально встреча должна была состояться первого сентября.

Ранее стало известно, что шесть встреч с участием «Барыса» перенесены на более поздний срок из-за вспышки коронавируса в клубе. На данный момент инфицированы 19 человек.