Матч СКА — «Локомотив» может пройти на «СКА Арене»

Следующий домашний матч СКА может пройти на «СКА Арене». Об этом сообщил главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг.

8 декабря СКА провел домашний матч FONBET чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:0) в Ледовом дворце. Вместимость арены — 12 300 зрителей.

Следующий матч СКА пройдет 17 декабря после паузы на турнир национальных сборных. Соперником петербургской команды станет «Локомотив».

«СКА Арена» — крупнейший хоккейный стадион в мире. Он вмещает 21 500 зрителей.