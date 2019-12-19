Матч СКА-ЦСКА посетило на 6 тысяч болельщиков меньше, чем в прошлом году

Стало известно количество болельщиков, которое посетило матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

По официальным данным, встречу на «Газпром Арене» посетило 61 810 болельщиков.

В прошлом году на игре присутствовало 67 770 человек, а ЦСКА одержал победу над СКА со счетом 4:1.