Матч СКА-ЦСКА посетило на 6 тысяч болельщиков меньше, чем в прошлом году
21:24
Стало известно количество болельщиков, которое посетило матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.
По официальным данным, встречу на «Газпром Арене» посетило 61 810 болельщиков.
В прошлом году на игре присутствовало 67 770 человек, а ЦСКА одержал победу над СКА со счетом 4:1.
61810!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 19, 2019
Всем спасибо! ??? #СКАЦСК pic.twitter.com/ejGFZx9gZL
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