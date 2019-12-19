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Матч СКА-ЦСКА посетило на 6 тысяч болельщиков меньше, чем в прошлом году

21:24
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Стало известно количество болельщиков, которое посетило матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

По официальным данным, встречу на «Газпром Арене» посетило 61 810 болельщиков.

В прошлом году на игре присутствовало 67 770 человек, а ЦСКА одержал победу над СКА со счетом 4:1.

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