Матч «Северсталь» — «Спартак» вошел в топ-8 самых результативных игр в истории КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Спартак» (8:6) вошел в восьмерку самых результативных игр в истории лиги. Он делит 4-е место с ее четырьмя встречами, на первой позиции — голевая перестрелка «Барыса» и «Витязя» (11:6), которая состоялась в январе 2009 года.