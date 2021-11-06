Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» отменен. Игроки из Уфы ушли на карантин
18:00
В связи с постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, хоккейный клуб «Салават Юлаев» изолируется на 7 дней всем составом, сообщает сайт лиги.
Это связано с лабораторно подтвержденным групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа «А». Заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на коронавирусную инфекцию как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие в организме антигена. По результатам проверок не было выявлено ни одного положительного результата.
Лига приняла решение об отмене матча «Салават Юлаев» — «Трактор», о решениях по данной игре КХЛ объявит дополнительно.
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