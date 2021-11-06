Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Матч «Салават Юлаев» — «Трактор» отменен. Игроки из Уфы ушли на карантин

18:00
Игроки «Салавата». Фото Twitter
Игроки «Салавата». Фото Twitter
Теги:

В связи с постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, хоккейный клуб «Салават Юлаев» изолируется на 7 дней всем составом, сообщает сайт лиги.

Это связано с лабораторно подтвержденным групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа «А». Заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на коронавирусную инфекцию как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие в организме антигена. По результатам проверок не было выявлено ни одного положительного результата.

Лига приняла решение об отмене матча «Салават Юлаев» — «Трактор», о решениях по данной игре КХЛ объявит дополнительно.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Утяжелители для спорта — польза и вред дополнительного веса для тренировок
Диетолог назвал ускоряющие старение организма продукты
11
0
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное