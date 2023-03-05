Матч «Адмирал» — «Салават Юлаев» стал третьей игрой в истории КХЛ без штрафных минут
Третий матч серии плей-офф КХЛ «Адмирал» — «Салават Юлаев» (3:2 ОТ) стал третьей игрой в истории плей-офф КХЛ с 0 штрафных минут, сообщает пресс-служба КХЛ.
Две предыдущие встречи состоялись в финале Кубка Гагарина:
08.04.2009 — «Ак Барс» — «Локомотив»
26.04.2014 — «Металлург» — «Лев».
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 7 марта.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 2
Результаты / календарь
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26.02
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4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
|5.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2 ОТ
|5.03
|17:00
|
Витязь – Локомотив
|- : -
|5.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|5.03
|17:00
|
Динамо Мн – СКА
|- : -
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