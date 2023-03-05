Матч «Адмирал» — «Салават Юлаев» стал третьей игрой в истории КХЛ без штрафных минут

Третий матч серии плей-офф КХЛ «Адмирал» — «Салават Юлаев» (3:2 ОТ) стал третьей игрой в истории плей-офф КХЛ с 0 штрафных минут, сообщает пресс-служба КХЛ.

Две предыдущие встречи состоялись в финале Кубка Гагарина:

08.04.2009 — «Ак Барс» — «Локомотив»

26.04.2014 — «Металлург» — «Лев».

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 7 марта.