Матч «Салават» — «Куньлунь» стал 7-м в истории КХЛ, когда оба клуба обошлись без удалений
19:25
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунем» стал седьмым в истории турнира, когда оба клуба обошлись без удалений, сообщает КХЛ.
Также это первый матч без удалений в этом сезоне. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу уфимцев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Сошников — 15 (Пашнин, Майоров), 4:02 — 1:0.
Вратари: Метсола — Смит (58:17).
Броски: 22 (7+14+1) — 37 (9+10+18).
Судьи: Ромасько, Сидоренко.
20 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».
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