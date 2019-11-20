Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунем» стал седьмым в истории турнира, когда оба клуба обошлись без удалений, сообщает КХЛ.

Также это первый матч без удалений в этом сезоне. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу уфимцев.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Сошников — 15 (Пашнин, Майоров), 4:02 — 1:0.

Вратари: Метсола — Смит (58:17).

Броски: 22 (7+14+1) — 37 (9+10+18).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

20 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы