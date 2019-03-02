"Матч пошел не по нашему сценарию". Мартемьянов - об игре против "Трактора"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов после победы над "Трактором" в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ (2:1 ОТ) заявил, что игра пошла не по сценарию екатеринбуржцев.

- Прежде всего, хочу поблагодарить наших болельщиков, а также болельщиков "Трактора" за прекрасную поддержку команд, - приводит слова Мартемьянова официальный сайт "Трактора". - Сегодня была приятная и очень хоккейная атмосфера.

По игре – к сожалению, матч пошел не по нашему сценарию. В первых двух периодах соперник играл очень агрессивно и владел инициативой. Затем перестроились немного. Игра шла до гола и нам удалось это сделать.

Счет в серии составляет 3:0 в пользу "Автомобилиста". Четвертый матч пройдет 4 марта в Челябинске.

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