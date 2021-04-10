Матч плей-офф КХЛ-2021 ЦСКА — СКА стал пятым по продолжительности в истории лиги
21:38
Хоккеисты санкт-петербургского СКА в третьем овертайме обыграли московский ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ (3:2, 2-3).
Нападающий СКА Василий Подколзин остановил матч на отметке 113:51. Это пятый по продолжительности матч в истории КХЛ, а также самый длинный матч противостояния клубов и личный рекорд СКА.
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