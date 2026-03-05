Матч между «Шанхай Дрэгонс» и «Сибирью» в Китае посетили 4352 зрителя

На матче FONBET чемпионата КХЛ между «Шанхай Дрэгонс» и «Сибирью» (1:2) присутствовали 4352 зрителя, сообщает пресс-служба китайского клуба.

Игра проходила 5 марта в спортивном комплексе «Восточный спортивный центр» в Шанхае. Эта арена принимала чемпионат мира по фигурному катанию 2015 года и чемпионат мира по шорт-треку-2012.

Матчи КХЛ не проходили в Китае более шести лет. После пандемии коронавируса в 2020-м «Шанхай Дрэгонс» (на тот момент — «Куньлунь») проводил домашние игры в России. Изначально команда базировалась в подмосковных Мытищах. Летом 2025 года китайский клуб сменил владельца, провел ребрендинг и переехал в Санкт-Петербург на «СКА Арену».

7 марта в Шанхае также состоится игра КХЛ между «Шанхай Дрэгонс» и «Барысом».

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