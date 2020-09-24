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Матч между рижским и московским «Динамо» не состоится

11:14
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КХЛ на официальном сайте лиги сообщила, что матч между рижским и московским «Динамо» не состоится.

Латвийский клуб обратился с письмом в КХЛ, в котором сообщил, что команда пребывает на карантине и не сможет провести календарную встречу. На данный момент в рижском клубе подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.

Матч «Динамо» Рига — «Динамо» Москва должен был состоится в субботу, 26 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/23/473403.html

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