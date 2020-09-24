КХЛ на официальном сайте лиги сообщила, что матч между рижским и московским «Динамо» не состоится.

Латвийский клуб обратился с письмом в КХЛ, в котором сообщил, что команда пребывает на карантине и не сможет провести календарную встречу. На данный момент в рижском клубе подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.

Матч «Динамо» Рига — «Динамо» Москва должен был состоится в субботу, 26 сентября.