КХЛ сообщила об отмене матча регулярного чемпионата между «Металлургом» и «Йокеритом».

«В связи с тем, что большая часть игроков, тренерского и медицинского штаба хоккейного клуба «Йокерит» находится на карантине, а на подачу выездных документов на новичков команды не остается времени, выездной матч в Магнитогорске, который должен был состояться в четверг 12 ноября, отменен. Дополнительное решение по этой игре Лига сообщит отдельно», — говорится в сообщении КХЛ.