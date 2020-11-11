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Матч «Металлург» — «Йокерит» отменен

14:07
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КХЛ сообщила об отмене матча регулярного чемпионата между «Металлургом» и «Йокеритом».

«В связи с тем, что большая часть игроков, тренерского и медицинского штаба хоккейного клуба «Йокерит» находится на карантине, а на подачу выездных документов на новичков команды не остается времени, выездной матч в Магнитогорске, который должен был состояться в четверг 12 ноября, отменен. Дополнительное решение по этой игре Лига сообщит отдельно», — говорится в сообщении КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/11/475701.html

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