Пресс-служба «Локомотива» подтвердила, что матч КХЛ против «Нефтехимика» состоится согласно календарю. Ранее «Локомотив» не явился на матч против «Куньлуня» из-за ситуации с коронавирусом в команде. Руководство КХЛ присудило команде из Ярославля поражение.

«По результатам контрольного тестирования и после многочисленных консультаций ХК «Локомотив» счёл возможным сформировать игровой состав, который на данном этапе продолжит выступление в КХЛ», — сообщает официальный сайт клуба.

Матч «Локомотив» — «Нефтехимик» должен состоится сегодня, 25 сентября. Начало встречи назначено на 19.30 (мск).