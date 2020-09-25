Матч «Локомотив» — «Нефтехимик» состоится сегодня
13:42
Пресс-служба «Локомотива» подтвердила, что матч КХЛ против «Нефтехимика» состоится согласно календарю. Ранее «Локомотив» не явился на матч против «Куньлуня» из-за ситуации с коронавирусом в команде. Руководство КХЛ присудило команде из Ярославля поражение.
«По результатам контрольного тестирования и после многочисленных консультаций ХК «Локомотив» счёл возможным сформировать игровой состав, который на данном этапе продолжит выступление в КХЛ», — сообщает официальный сайт клуба.
Матч «Локомотив» — «Нефтехимик» должен состоится сегодня, 25 сентября. Начало встречи назначено на 19.30 (мск).
Дополнительная информация:
https://hclokomotiv.ru/article.asp?id=LOKOMOTIV-PRODOLZhAET-SEZON-7373
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