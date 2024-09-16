Матч «Лада» — «Витязь» перенесли с декабря на январь

Матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ между «Ладой» и «Витязем» перенесен на 18 января 2025 года, сообщается на официальном сайте лиги.

Первоначально встреча была запланирована на 19 декабря 2024-го. Отмечается, что решение об изменении даты матча было принято в связи с обращением тольяттинского клуба и согласием подмосковной команды.

После пяти игр «Лада» с 5 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» идет 10-м на «Западе» с 4 баллами.