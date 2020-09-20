17 сентября у нескольких представителей «Локомотива» появились симптомы ОРВИ. В целях безопасности участников чемпионата команда вернулась в Ярославль, где прошла дополнительное тестирование.

На данный момент в «Локомотиве» три подтвержденных диагноза коронавирусной инфекции. Еще несколько игроков и сотрудников команды с симптомами ОРВИ изолированы, сообщает сайт лиги.

В связи с этим, «Куньлунь» и «Локомотив» совместно с КХЛ формально договорились о переносе матча с 21 на 22 сентября 2020 года.

«Локомотив» проходит дополнительное тестирование методом ПЦР и серологическим исследованием (на наличие иммуноглобулинов). По итогам будет приниматься решение о возможности проведения встречи 22 сентября.