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Матч «Куньлунь» — «Динамо» Рига перенесен в Новосибирск

16:13
Болельщики «Куньлуня». Фото photo.khl.ru.
Болельщики «Куньлуня». Фото photo.khl.ru.
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В связи с невозможностью проведения матчей регулярного чемпионата КХЛ на территории КНР по причине распространения коронавируса, а также по обращению «Куньлунь Ред Стар» и согласия «Динамо» Рига, лига приняла решение о переносе места проведения матча между командами, который состоится 24 февраля 2020 года, из Пекина в Новосибирск, сообщает официальный сайт КХЛ.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Главное государственное управление по вопросам спорта Китая приостановило проведение всех соревнований до апреля.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/29/465432.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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