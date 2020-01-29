В связи с невозможностью проведения матчей регулярного чемпионата КХЛ на территории КНР по причине распространения коронавируса, а также по обращению «Куньлунь Ред Стар» и согласия «Динамо» Рига, лига приняла решение о переносе места проведения матча между командами, который состоится 24 февраля 2020 года, из Пекина в Новосибирск, сообщает официальный сайт КХЛ.

Вспышка нового типа коронавируса началась в Китае в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Главное государственное управление по вопросам спорта Китая приостановило проведение всех соревнований до апреля.